Elustiiliga migreen kontrolli alla – tõde või müüt? Mida ütlevad uuemad uuringud

Tõenäoliselt on suur osa migreeni all kannatavaid inimesi saanud sõpradelt-tuttavatelt soovitusi, mida kõike võiks enda heaks teha. Võib-olla on sulle öeldud, et peaksid „vaid“ loobuma öövahetustest ja minema aegsasti voodisse? Või vahetama lärmaka õpetajaameti vaikse kodukontori vastu? Ehk jääb lähedase meelest täiuslikust raviplaanist puudu vaid meditatsioon või jooga? Need soovitused võivad panna jõuetult ohkama.