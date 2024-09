Elu lõpu krapsakus sõltub suuresti noorena tehtud valikutest. Aga mida peaks riik tegema, et vanadus oleks vähem sünge?

Kui tänapäeval räägitakse üha rohkem tervislikust vananemisest või ka edukast vananemisest, siis veel 1950-1960ndatel oli sotsiaalses gerontoloogias (sealhulgas ka meditsiinis) vanaduse kohta levinud arusaam, et see on sünge periood – surma eelkäija, millega kaasnevad ainult probleemid ja puudused. Shakespeare võrdles inimese elutsüklit seitsme vaatusega näidendiga, kusjuures viimane vaatus on tõesti hirmus: mälukaotus, hambutus ja meelte kaotamine. Lugematu hulk muinasjutte räägib surematusest ja inimkond on alati tegelenud nooruse allika otsingutega.