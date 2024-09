Dr Karina Ivanova: puukborrelioosi lõpliku diagnoosi kinnitab vereanalüüs. Millal peaks seda tegema?

Puukborrelioosi esimesed sümptomid võivad olla väga erinevad. „Kõige iseloomulikum sümptom on punetav laik kehal, mis levib hammustuse ümber. See ilmneb tavaliselt 1–4 nädalat pärast puugihammustust,“ ütleb dr Ivanova. Teised varased sümptomid võivad olla väsimus, peavalu, palavik, lihase- ja liigesevalu. Hiljem võivad tekkida juba närvisüsteemi, südame ja liigeste kahjustused.

Esiti võib test olla negatiivne

Kuidas puukborrelioosi diagnoositakse? „Sageli põhineb diagnoos kliinilistel sümptomitel, eriti kui on olemas tüüpiline nahalööve,“ vastab dr Ivanova. „Laboratoorseid teste, näiteks ELISA ja Western Blot, kasutatakse bakterivastaste antikehade tuvastamiseks veres. Need testid on tavaliselt vajalikud hilisemates staadiumites, kuna varases staadiumis võivad tulemused olla negatiivsed.“