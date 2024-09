Hambaarst selgitab: tarkusehambad – miks ja millal tuleks need välja tõmmata?

Tihti võib lõikuv hammas olla vales asendis

Tarkusehambad lõikuvad igal inimesel individuaalselt, umbes 14.–24. eluaastal, ja see on aeglane protsess. „Tihtipeale on lõikuv hammas vales asendis ja seda on raske puhastada. Sellisesse kohta tekib kergesti hambakatt ja hambakivi ning hiljem ka kaaries. Seega sageli on vaja tarkusehammas eemaldada, sest sinna on ebapiisava hügieeni tõttu tekkinud kaaries,“ selgitab dr Mozessova ja rõhutab, kui oluline on hambaid korralikult puhastada.