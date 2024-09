Loe, kuidas magneesiumipuudus sinu igapäevaelu mõjutab!

Magneesiumipuudus võib avalduda erinevate sümptomite näol, mille raskusaste võib varieeruda.

Siin on mõned levinumad magneesiumipuuduse tunnused: Väsimus ja nõrkus: Magneesium on hädavajalik energiatootmiseks meie rakkudes, mistõttu selle puudus võib põhjustada pidevat väsimust ja energiapuudust.

Lihaspinged ja -krambid: Magneesium osaleb rakkude energia varustamises, mis on oluline lihaste normaalseks toimimiseks ja krampide ennetamiseks. Magneesium on vajalik lihaste normaalseks kokkutõmbumiseks ja lõdvestumiseks. Magneesiumipuudus võib põhjustada lihaste pinget ja valulikkust.

Kõhukinnisus: Magneesium soodustab seedetrakti normaalset tööd, selle puudumine võib tekitada kõhukinnisust ja seedehäireid.

Närvisüsteemi probleemid: Magneesium on oluline närvisüsteemi normaalseks toimimiseks, selle puudus võib kaasa tuua ärevust, rahutust ja unehäireid.

Südame ja veresoonkonna häired: Magneesium on tähtis südame rütmi ja veresoonte lõdvestuse tagamisel, selle puudus võib põhjustada südameprobleeme, rütmihäireid ja vererõhu tõusu.

Migreenid ja peavalud: Mõnedel inimestel võib magneesiumipuudus olla seotud migreenihoogude ja peavaludega.

Rasedus ja magneesiumipuudus

Magneesiumipuudus esineb tihti raseduse ajal, mille põhjused on seotud keha füsioloogiliste muutustega. Raseduse käigus suureneb vere maht organismis, mis omakorda kiirendab magneesiumi väljutamist neerude kaudu. Seetõttu vajab rase naine magneesiumi rohkem, et tagada selle olulise mineraali piisav tase kehas.

Ema ja loote tervise tagamiseks on soovitatav kasutada ohutut ja kergesti omastatavat magneesiumipreparaati.

Kuidas magneesiumipuudust ennetada ja ravida?

Magneesiumipuudust on suhteliselt lihtne ennetada ja ravida tasakaalustatud toitumise ning kvaliteetsete magneesiumi toidulisanditega. Kui arvad, et võid kannatada magneesiumipuuduse all, on oluline tegeleda selle probleemiga kohe.

Apteekides on saadaval mitmeid erinevaid magneesiumi vorme, kuid üheks parimaks peetakse magneesiumdiglütsinaati. See vorm on tuntud oma suurepärase biosaadavuse ja väga hea omastatavuse pooles. Mg-diglütsinaat läbib hästi vere ja aju vahelise barjääri ja tekitab palju vähem seedehäireid võrreldes teiste magneesiumiühenditega.

Magnefol – kvaliteetne valik magneesiumipreparaatide seas

Magnefol on hästiomastatav magneesiumipreparaat, mis sisaldab lisaks foolhappele ja B-vitamiinidele ka aminohapet glütsiini. Selline kooslus toetab nii närvisüsteemi kui soodustab ka sügavat ja rahulikku und.

Magnefol on hea valik kõikidele, kes vajavad tuge magneesiumipuuduse korral. Samuti on see tõhus ja turvaline valik ka raseduse ajal, aidates säilitada nii ema kui ka loote tervist.

