„See võib tunduda küll väga huvitav, kuid on täielik uhhuu.“ Naistearst purustab 11 pillide kohta käivat müüti

Sajandi geniaalsus

Hormonaalsed rasestumisvastased vahendid andsid ja annavad ka tänapäeval naistele vabaduse ise valida, millal nad rasedaks jäävad ja mitu last ilmale toovad. See on eriti oluline neis riikides, kus õigus teha aborti on ka tänapäeval piiratud. „Pillid on osutunud juba üle 60 aasta nii kaljukindlalt toimivaks kui ka hästi talutavaks ja turvaliseks miljarditele naistele. Nende loojaid eelmisel sajandil võib nimetada lausa geeniusteks,“ lisab arst.

Miks ei ole hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid meestele? Neid on püütud välja töötada, kuid hästi toimivat ja laialdaselt kasutatavat meetodit ikkagi ei ole. „Loomulikult võib see ärritada ja tekitada küsimuse, et miks naine peab üksi vastutama, aga paraku nii see praegu on,“ tõdeb arst, lisades, et see ei vähenda siiski meeste vastutust.