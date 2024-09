Valge, kollane või roheline? Tati värv näitab, millal võib olla tegu raske põletikuga

Ninaõõneturse korral võib peamiselt ninaneelu voolav lima tekitada kurguvalu või köha, hääl võib muutuda kähedaks ja on tunne, et tahaks kurgu puhastamiseks alatasa köhatada.

Nohu korral voolab sekreeti nii ettepoole ninast välja kui ka tahapoole ehk ninaneelu. Kui nohune sekreet ei voola välja ninast, kuna nina on kinni, siis voolab see taha ninaneelu ja põhjustab kurguärritust ja vajadust pidevalt kurku puhastada. Seda nimetatakse ninaneelu sekreedivooluks ehk ninaneelu nohuks.



Tunne, et midagi tilgub kurku, on tavaline sümptom külmetushaiguste, põsekoopapõletiku ja allergiate puhul. Põletiku ja ninaõõne turse puhul võib vaid ninaneelu voolav lima tekitada kurguvalu või köha, hääl võib muutuda kähedaks ja on tunne, et tahaks kurgu puhastamiseks alatasa köhatada. Kurku voolav sekreet kipub ka tekitama köha, mis ägeneb magamise ajal...