ARST SELGITAB | Kuidas leevendada füüsilise pingutusega tekkinud seljavalu?

Tugeva seljavalu korral on esmaseks abiks käsimüügist leitavad valuvaigistid, nagu paratsetamool ja ibuprofeen. Isegi kui valu on tugev, siis on soovitatav püsida füüsiliselt aktiivne. Vältima peaks siiski suurte raskuste tõstmist ja pikalt samas asendis olemist.