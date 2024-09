Nüüd saavad Eesti elanikud osta digiretseptiga ravimeid kõikjal Baltimaades

„Märtsis ühines piiriülese digiretseptide ja terviseandmete vahetusega Läti ning praeguseks on oma retsepti teises riigis välja ostnud juba üle 1000 patsiendi. Tänasest saab vastastikku retsepte välja osta ka Eesti ja Leedu vahel ning Leedu on nüüdseks juba kolmeteistkümnes riik, millega meil on alanud terviseandmete vahetus kas läbi digiretseptide või üldiste terviseandmete vahetamise. Seni on enim retsepte piiriüleselt väljaostetud vastastikku Soome ja Eesti patsientide poolt ning retseptide arv ületab tänaseks juba 40 000,“ kommenteeris Sotsiaalministeeriumi asekantsler Nele Labi.

„Koostöö teiste Euroopa riikidega piiriülese terviseandmete vahetuse ja digiretsepti teenuse arendamisel jätkub hoogsalt. Järgmisteks teenusega liituvateks riikideks on praeguse ajakava kohaselt Sloveenia, Ungari ja Austria, kellega teeme tihedat koostööd, et avada teenused peatselt ka seal. See laiendab veelgi patsientide võimalusi oma terviseandmeid mugavalt ja turvaliselt kasutada erinevates Euroopa riikides, tagades pideva ravi kättesaadavuse sõltumata riigipiiridest,“ lisas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) tervise valdkonna juht Tõnis Jaagus.