On teada, et mobiiltelefonid kiirgavad raadiolaineid, kuid neile on kehtestatud rahvusvahelised ohutusmäärad. Siiski hoitakse mobiiltelefone rääkimise ajal sageli vastu pead ning sellest tulenevalt on tekkinud ka mure mobiiltelefonide ja ajukasvajate seosest.