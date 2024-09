Millised toidulisandid aitavad vanemas eas säilitada head tervist ja elukvaliteeti? Millega leevendada liigeseprobleeme? Mis toetab mälu?

Vananedes aeglustub organismi metabolism ehk ainevahetus, mistõttu ei pruugi keha enam nii tõhusalt omastada toitaineid kui varasemalt. „Kehaline aktiivsus mängib samuti rolli toitainete omastamises, sest kõik mis liigub, see kulub ja kõik mis seisab niisama, vajab turgutust, et liikuma saada,“ märgib Baar. Siin tulevadki mängu toidulisandid, mis nagu nimigi ütleb, annavad toidule lisa selle näol, mida seal pole. „Kui kehas on mõnda mineraali või vitamiini vähem, kui optimaalselt olla võiks, siis on häiritud ka teiste sarnaste ainete omastamine. Näiteks kaltsiumi imendumiseks on kehas vaja D-vitamiini, raua omastamiseks aga C-vitamiini. Kui toidust ei saada kõike piisavalt, on toidulisandid mugav viis vajalike ainete tagamiseks.“