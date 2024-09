Kuidas planeerida ja ette valmistada toidukordi, et vähendada toidujäätmeid ja tagada igapäevane toiduohutus

„Parim enne“ toodete söögikõlblikkuses tuleb pärast kuupäeva möödumist hoolikalt veenduda - vaata, et toidu välimus ei oleks muutunud, pakend ei oleks kummis, et seal ei leiduks hallitust, seejärel nuusuta ja maitse. Kui toidu organoleptilised omadused ei ole muutunud, võid seda rahuliku südamega süüa.

Külmkapis võiks valitseda kord, kus vanemad ja kiiresti riknevad toiduained on paigutatud nähtavale kohale ja oleksid kergesti kättesaadavad ka lastele. Külmikus võiks sisse seada riiuli, kuhu paigutatud toit tuleks esmajärjekorras ära süüa. Ka lapsi tasub harida juba maast madalast: selgitada, et toit ei ole raiskamiseks ning õpetada „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ kuupäevi jälgima. „Parim enne“ toitu võib mõnda aega süüa ka pärast säilimisaja möödumist, „kõlblik kuni“ toidud muutuvad aga pärast säilimisaja möödumist kasutuskõlbmatuks.

Enne poeskäiku vaata üle oma külmkapp, sügavkülmik ja sahver, et vältida liiga suures koguses toitude kokku ostmist. Varudest hea ülevaate saamiseks võiks iga paari kuu järel teha korraliku inventuuri, puhastada ja korrastada sahvrid-keldrid-kapid ning tõsta ettepoole ja esmajärgus ära tarvitada toiduained, mille säilimisaeg hakkab läbi saama. Sooduspakkumiste ajal suuremate koguste ette ostmine aitab raha säästa küll, aga ainult siis, kui päriselt jõuad need toiduained ka ära tarbida. Kui ostad ette igaks juhuks ning unustad varud siis keldrisse või kappi, oled raisanud hulga raha ja palju toitu.

Esimene samm toidu raiskamise vähendamisel on toiduvarude planeerimine. Enne poodi minekut on mõistlik hoolikalt läbi mõelda ja üles kirjutada, mida on päriselt vaja ning koostada näiteks nädalamenüü. Võimalusel peaks vältima impulssoste, eriti lühema säilimisajaga toitude ostmist, nt värske salat, valmistoit vms. Impulssostude vastu aitab kõige paremini täis kõht, sõltumata sellest, kas šoppamiseks läheb kaupluses või e-poes. Nädalamenüü koostamiseks on heaks abimeheks näiteks erinevad telefoniäpid või Exceli tabel, kuhu märgid toiduained, mis on olemas, mida on vaja täiendada ning retseptid, kus neid kasutada.

Kindlasti tasub süüa just kohalikke hooajalisi köögivilju, mis on hooajal ka hea hinnaga. Soovituslik on süüa vähemalt 5 portsjonit (5 x 100 grammi) köögivilju, sh kaunvilju päevas. Väiksema portsjonite arvu korral ei pruugi inimese organism saada piisavalt vajalikke vitamiine, mineraalaineid ja kiudaineid. Köögiviljade söömise puhul tuleb meeles pidada lihtsat reeglit: söö köögivilju vikerkaarevärvides – nii kuumtöödeldult kui toorelt. Erinevad värvid sisaldavad erisuguseid toitaineid.

Meal prep ehk toidu mitmeks päevaks ette valmistamine ja külmikutühjendus võiks samuti olla planeeritud - osta nädala toiduvarud nii, et saad näiteks ühest tervest kanast valmistada nädala jooksul mitu rooga (ahjukana, puljong, salat jne) ning nädala lõpuks järele jäänud puuviljadest saab kook või smuuti. Kuivanud leivast saab leivasupi, tahkest saiast saiavormi või riivsaia. Kui teed varude ülevaatust, planeeri meal-prepi ja külmikutühjenduse road nädalasse sisse. Retseptide üles märkimine on hea idee, sest tihtipeale on pea just siis tühi, kui kapist vaatab vastu poolik sulajuustupakk või kolm porgandit, mis oleks vaja ära kasutada.

Tee ostunimekiri retsepti põhjal

Üks peamisi põhjuseid, miks osa toitu prügikasti lendab, on toidu ostmine korraga liiga suurtes kogustes, sama toidu juurde ostmine lisaks olemasolevale ja emotsiooniostud. Selle vastu aitab, kui enne poodi minekut koostada retseptide põhjal ostunimekiri. Siis on täpselt teada, mida ja kui palju osta on vaja. Pane kirja pere lemmikretseptid ja pidupäevaroad ning varieeri neid nädalate jooksul, et ei tekiks tüdimust.

Ei ole mõtet osta suurt kogust uut toiduainet ainult ühe retsepti jaoks. Kui hautis nõuab karripastat, uuri kohe välja veel paar-kolm retsepti, kus seda kasutada võiks.

Vali toidu jaoks sobivad säilituskarbid

Toiduohutuse tagamiseks on oluline kasutada anumaid, mis on mõeldud toidu ja joogi säilitamiseks. Kaupluses uue toidu- või joogianuma valimisel tasub kindlasti jälgida, et sellel oleks sobiv märgistus, mis kinnitab, et see on toiduga kokkupuutumiseks ohutu. Otsi märgistuselt selliseid sõnu nagu „toiduga kokkupuutumiseks“, konkreetset kasutusotstarvet näitavat märki (nt „toidukarp“) või peekrit-kahvlit kujutavat eristusmärki.

Kasutades toidukarpi, jälgi kindlasti kasutusjuhendit, mis võib olla etiketil või piktogrammidena tootel. Need annavad teavet, milline on anuma kasutamise lubatud temperatuur, kas karpi tohib pesta nõudepesumasinas, kasutada ahjus ning milliseid toite võib seal säilitada. Samuti on oluline, et anum oleks mõeldud korduvaks kasutamiseks. Ära kasuta plastmassist jäätisekarpe või karastusjoogipudeleid uuesti, kuna need pole selleks sobivad.

Säilita toitu külmikus nõuetekohaselt

Külmkapi keskmine temperatuur peaks olema +2 kuni +4 kraadi. Ukseosa on kõige soojem külmkapiosa.

Kui toit on pakendist eemaldatud, hoia seda eraldi kaanega karpides, et pikendada selle säilimisaega (säilitamistingimused võivad iga toote puhul erineda). Tavaliselt ei ole toiduainete pakend pärast avamist õhukindel. Tooted võivad külmikus leiduvate bakterite tõttu hakata halvasti lõhnama või kiiremini riknema.