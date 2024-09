Toitumis- ja tervisealased sõnumid peavad olema tõendatud

Toitaine või muu aine kohta saab esitada väite selle sisalduse, vähendatud või suurendatud sisalduse või mittesisaldumise kohta. Toitumisalased väited annavad meile teada, et toidul on kasulikud või spetsiifilised toitainelised omadused või et see on kasulik energiasisalduse tõttu – näiteks, et toode on hea kiudaineallikas või sisaldab D-vitamiini või et see on madala kalorsusega või suhkruvaba.