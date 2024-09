Õun, pirn, joonlaud või liivakell? Mida ütleb kehakuju sinu tervise kohta

Üks oluline kehakuju näitaja on rasv – täpsemalt rasva tüüp ja selle paiknemine. Subkutaanne rasv asub naha all, see on silmale näha ja seda saab käega katsuda. Enamasti paikneb see reitel ja tuharatel. Tervisele on seda tüüpi rasv kasulik selle poolest, et talletab keha energiat ning kaitseb luid ja lihaseid vigastuste eest. Liigse nahaaluse rasva kahjulik mõju on aga suurem haiguste oht. Paraku on nahaalusest rasvakihist raskem vabaneda.