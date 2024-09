„Kui mõni inimene kõike kirub, hoia pigem eemale.“ Ainost sai 70-aastaselt nõutud modell ja naine teab, kuidas elada head elu

Millal inimese säde kustub ja ta enam eriti midagi teha ei taha, on väga individuaalne. Võibki olla nii, et mõni 70-aastane inimene ei taha toast välja tulla ja istub ainult televiisori ees, kuid teine jookseb 90-aastaselt maratoni või juhatab koori. Meil on sees mingisugune vedru, mis meid välja veab ja millele on antud kindel aeg. Kui vedru maha käib, siis seda enam üles keerata ei saa. „Olen minagi proovinud meelitada eakat inimest parki jalutama, aga ei. Ütleb, et on häbi, sest teised näevad, et ta on selline abitu,“ arutleb Aino. Tema ise käib iga päev väljas, kogub täiesti teadlikult samme ja hoolitseb ka oma vaimse ärksuse eest – alati on pooleli mõni raamat ja kõik ristsõnad lehesabas saavad lahendatud.