Eesti koolinoored vigastavad end tahtlikult järjest rohkem

„Seda tahtlikku enesevigastamist saab teha mitmel viisil: kas vigastad ennast, lõikad ennast terava esemega, lööd ennast tömbi esemega, lööd ennast mingi asja vastu, tahad kukkuda kõrgelt alla, võtad üleliia ravimeid,“ tõi Idavain näiteid.

„Üldiselt tüdrukud vigastavad end tahtlikult enam kui poisid, olenevalt meetodist on see vahe kuuekordne. Keskmiselt ravimitega oligi see, et kui on 200 tüdrukut, siis on 35-40 poissi aastas,“ lisas TAI esindaja.

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees, 12. klassi alustanud Ats Mattias Tamm rääkis, et oma tutvusringkonnas on ta enesevigastamisest kuulnud küll. „Kindlasti on olnud neid ja võib-olla suurem probleem ongi see, et ega ma ise ei tea, kas võib-olla mõni minu tuttav vigastab end, sest ma arvan, et selliseid asju ka varjatakse väga palju, sest lihtsalt piinlik on selliseid asju tunnistada.“

Põhjustest rääkides pakkus Tamm, et nii palju, kui on noori, on ka erinevaid põhjuseid enesevigastamiseks. „Kui nüüd rääkida kooli kontekstis, siis kindlasti võib ette tulla probleem koolikiusamisega. Kuigi koolikiusamiste arv üleüldiselt on vähenemas, siis küberkiusamiste arv pidevalt siiski kasvab. Teisalt võib ka asi olla seotud nutivahenditega, noored tunnevad end tihtipeale üksi.“

Tartu Ülikooli kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht Reigo Reppo ütles, et näeb probleemi teravnemist iga päev ka oma töös. Põhjused peegeldavad tema hinnangul ühiskonnas toimuvat.