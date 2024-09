Koolipsühholoog: kiusamine on keeruline probleem, mis vajab professionaalset abi. Kiusamise tagajärjed võivad olla pikaajalised ja sügavad

Uuringud on näidanud, et kiusamine mõjutab vaimset tervist, põhjustab ärevushäireid ja depressiooni, toimetulekuraskusi ning vähendab suhete kvaliteeti. Kiusamise tagajärjed võivad olla pikaajalised ja sügavad. Kiili gümnaasiumi psühholoog ja tugikeskuse sotsiaalharu juht Kristi Feldman rõhutab, et ka kiusaja vajab abi, sest tema sees on midagi katki, mis on viinud sellise käitumiseni.