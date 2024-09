Võeh! Millistelt enim katsutud pindadelt on leitud roojabaktereid, mis on niisama räpased?

„Meie kehad on nii loodud, et meil on võitluses bakteritega ka võiduvõimalus,“ ütleb endine mikrobioloogia direktor Joseph Rubino, kes on pikalt töötanud puhastusvahendite ettevõttes. „Meil on immuunsüsteem ja nahk, mis ei lase mikroobe kaitsekihist läbi. Me oleme loodud elama maailmas, mis on täis mikroobe.“ Ent sellegipoolest on oluline teada, millised pinnad on eriti mustad, et ennetada haigestumist.