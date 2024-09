VAATA või KUULA | Endokrinoloog: tänapäevastel kaalu alandavatel ravimitel on üpris vähe kõrvaltoimeid

Räägime saates, millised peamised tegurid mõjutavad ainevahetuse kiirust ja tõhusust, saame teada, kuidas defineeritakse kliiniliselt ülekaalu ning rasvumist ja millised terviseriskid on seotud liigse kehakaaluga. Dr Volke toob välja, et kui üldiselt on inimesed hästi kursis, mis nende kaalunumbrit kergitab, siis vähese une mõjust kehakaalu kasvule teatakse vähem. Samuti rõhutab ta, et kaalunumbri ja kehamassiindeksi suuruse põhjal ei maksa konkreetseid järeldusi teha, sest inimese üldine tervislik seisund on palju olulisem heaolu näitaja.