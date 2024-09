ENESEABI | Elu ei ole õiglane, kuid elamise oskusi saab harjutada. Kuidas ise ennast vaimselt toetada? Loe katkendit raamatust

Taipamine, kuidas psüühika töötab, on põnev. Selle lahti muukimine vajab aga harjutamist ja testimist, ettevõtmist ja ka eksimustest õppimist. Raamat juhatab teekonnale, mis aitab lugejal saada ülevaade millised vaimse heaolu oskused on tal juba käes ja mida on veel vaja harjutada. Igaüks saab siit välja noppida oma ellu kõige paremini sobivad juhised.

Raamatut aitasid oma professionaalsete soovitustega Eesti oludele sobivaks muuta peaaasi.ee psühholoogid Elina Kivinukk ja Liisi Grünbaum. Raamatus toodud vaimse heaolu tööriistu võib kasutada nii iseseisvalt kui ka koos asjatundjaga.

Katkend raamatust:

Vaimset heaolu saab õppida

Keegi ei taha end halvasti tunda. Kui tunned ängistust, masendust või kurnatust või sul on suhted sassis, poleks ju midagi toredamat kui kehvast olukorrast pääseda. Oh seda kergendust, kui tüli õnnestub lahendada või hirmutav seis laheneb paremuse poole! Aga kohe, kui see olukord on möödas, ilmub välja järgmine probleem, mis sul eelmise murega maadeldes ehk meeleski polnud. Isegi kergendus tundub tühi ja kale, kui elus ei ole selget suunda.

Vaimne heaolu on tõesti midagi enamat kui halva enesetunde puudumine. Heaolu tähendab rõõmu, entusiasmi, huvi, täielikku süüvimist ning teadmist, et sa teed midagi mõttekat ja et sa oskad seda teha. Hea enesetunne on tunne, et sa oled tõeliselt elus ja suudad nii tööl kui ka muus elus kasutada oma võimeid viisil, mis sulle endale rahuldust pakub. Hea enesetunne ongi muude asjade kõrvalsaadus nagu õnngi. Seda ei saa osta, müüa ega kindlalt lubada, kuid selle eeldusi saab parandada mõtestatud elu elades.

Elu ei ole õiglane, kuid elamise oskusi saab harjutada