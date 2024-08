Tahad õnnelikku kooselu? Väldi seda levinud viga, mis hävitab suhtes igasuguse usalduse ja läheduse

On igati loomulik, et teist inimest tundma õppides avastame, et kõik iseloomujooned või harjumused pole meile sugugi meeltmööda. Inimesed on erinevad ja vaevalt õnnestub meil leida keegi, kelle juures meid mitte miski ei häiri. Ebakõla võib tekkida näiteks sellest, kuidas on inimesed harjunud omavahel suhtlema, kui avatud nad üksteisega on või milline on nende elutempo ja isiklikud harjumused. Oluline on hoida silme ees suuremat pilti ja mitte keskenduda ülearu vaid negatiivsele.