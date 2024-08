Alatasa unustad vett juua? Siin on nipid, mis aitavad päevase veenormi kätte saada

Me higistame, hingame ja pissime kehast vett välja sageli rohkem, kui joogi ja söögiga tagasi saame. Janu on keha kõige selgem sõnum, et kannatame veepuuduse käes, aga märke on teisigi.

Vedelikupuudus tähendab olukorda, mil keha on kaotanud vett ning naatriumi, kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi ja muid ioone ehk rakusisese ja -välise keskkonna vahel tasakaalu hoidvaid elektrolüüte rohkem, kui oleme aidanud neid asendada.

Täiskasvanu keha koosneb umbes 70% veest. Kõige rohkem on vett ajus ja neerudes, kõige vähem luudes ja hammastes. Kõige „vesisemad“ on imikud, kõige kuivemad vanurid. Kuna rasvkude sisaldab vett lihaskoest vähem, on paksukeste organismiski vett vähem kui spordilembeste omas.

Kuna oleme pea kolmveerandi ulatuses vesi, on H 2 O keha jaoks ülitähtis. See viib rakkudesse hapnikku ja toitaineid, uhub välja jääkaineid, tasakaalustab kehatemperatuuri, õlitab liigeseid, valmistab pisaraid ja sülge ning teeb palju muudki olulist. Krooniline veepuudus toob kaasa põletikud, soodustab happelise keskkonna tekkimist, aeglustab vere- ja lümfiringet ning teeb vanaks – vananemine on organismi veetustumine. Niisiis, märka märke.

Kuidas juua?