Piinlik probleem: miks osadel inimestel jalad kohutavalt haisevad? 8 nippi, mis hoiavad jalad värsked ja lõhnata

Tervisemurega on harva tegu, asi on pigem hügieenis, kuigi see pole just suurem asi lohutus, ikka on ebameeldiv ja piinlik. Õnneks on olemas võtted, kuidas mikroobidest ja nende kohutavast lõhnast vabaneda. Aitab kõik see, mis takistab jalgadel ja jalanõudel muutumast bakterite kasvulavaks.