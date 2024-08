ARST SELGITAB | Kas lapse kroonilise või allergilise nohu korral saab arstilt lasteaia jaoks tõendi?

See on tõepoolest viimasel ajal keeruliseks muutunud. Lapsevanemad soovivad last lasteaeda viia, aga kasvatajad helistavad keset päeva, et palun viige oma haige laps koju. Kodus selgub, et lapsel „pole häda“ midagi, ja nii proovitakse laps jälle järgmine päev lastehoidu saata. Siin kahjuks ei ole ühtset reeglit, mille järgi otsustada. Minu praktikas on pigem kasvatajal õigus ja ka teoorias on nii, et „päris“ haigusele eelneb nn inkubatsiooniperiood ja laps võib sel ajal teisi nakatada. Soovitan ikkagi esimeste haigustunnuste korral aega võtta ja olla oma lapsega kodus. Nii on võimalik tagada, et haigus ei süvene ja tervistumine saabub kiiremini.