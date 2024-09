„Elul on rohkem värvi!“ Eesti mehed, kes ei taha kodus kükitada ja üksildust tunda moodustasid meesteklubi. Millega seal tegeletakse?

Ei taha kodus kükitada

Seda erilisem on motoklubi seltskond, kes on lausa organiseerunud – see on MTÜ Meeste Garaaž, mis tegutsenud juba üle viie aasta. Olgu kohe öeldud, et tegemist ei ole mingisuguse õlleklubi ega muidu veidrikega, vaid täiesti tavaliste Eesti meestega, kes lihtsalt ei taha kogu aeg kodus kükitada. Nad on avastanud, et semudega saab igasugu asju ette võtta – korraldada väljasõite, kutsuda kohale mõni hariv koolitaja või lihtsalt teisipäeva õhtul sõpradega saunas käia.