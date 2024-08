Puugihaigused võivad viia töövõimetuseni. Kuidas maandada majanduslikke riske?

Kevadest sügiseni looduses ja linnade haljasaladel liikudes peavad Eesti inimesed arvestama puukide ja nendega seotud haigustega. Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2022. aasta raporti järgi oli 60% Eesti puukidest nakkuskandjad ning ligi kolmandik kandis rohkem kui üht haigustekitajat. Ehkki kõige enam tuntakse Eestis viiruslikku puukentsefaliiti ja bakteriaalset haigust puukborrelioosi, on Terviseameti kinnitusel leidnud teadlased üha sagedamini seiretööde käigus ka neoerlihhioosi põhjustavat bakterit. Muret tekitav on ka asjaolu, et TAI kinnitusel viitavad andmed puukidega ülekantavate haigusetekitajate märkimisväärsele kasvule viimase kümne aasta jooksul.