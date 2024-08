Seenehooaeg on metsa eksimiste tippaeg. Õpi ära, kuidas nutitelefonis oma asukoha koordinaate määrata

Häirekeskusel on kaart, millel kuvatakse sisse tuleva kõne asukoht, kuid selle täpsus oleneb nii seadmest, millelt helistatakse kui ka sidemastist, millega seade ühendatud on. „Sageli saame kõne areaali üsna laialt, nii et siis peame küsimustega asukohta täpsustama. Põhiline ongi vastata päästekorraldaja küsimustele selgelt ja täpselt. Me ei küsi ühtegi küsimust ilmaasjata ega üleliia. Kui helistatakse õnnetuse või tervisehädaga, anname ohuhinnangu, kaasame logistiku ning pääste, kiirabi või politsei asub kohe sündmuspaiga poole liikuma. Inimesed vahel ütlevad, et mis te räägite seal nii kaua, sõitke juba. Tegelikult abi juba läheneb,“ selgitab päästekorraldaja.