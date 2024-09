Ekspert annab nõu | Kas kergelt hallitanud moosi tohib süüa?

Mikroobide või allergeenide soovimatu ülekandumine võib toimuda ka toiduainete säilitamise käigus külmkapis. Sellepärast on praktiline hoida pakendeid suletuna, jälgida, et vedelikud ei lekiks ega tilguks teistele toiduainetele ning säilitada toidu ülejääke suletavates anumates.

Vanad margariini- ja võikarbid on aga mõeldud ühekordseks kasutamiseks ega sobi rasvaste pasteetide ja sültide hoiustamiseks, eriti sobimatu on kuuma pasteedi või süldi panemine kasutatud plastpakenditesse. Samuti on pudelivee pudelid mõeldud vee ühekordseks pakendamiseks. Neisse happelist õunamahla villides ja seejärel sügavkülmas säilitades ei kasuta me pudelit selliselt, nagu see algselt mõeldud on. Taaskasutus on keskkonnasäästlik mõtteviis, aga me ei tohiks sellega oma tervist ohtu panna.

Tähelepanu tuleb pöörata toidu valmistamisel kasutatavatele anumatele, eriti kui on tegemist hapude ja rasvarikaste toiduainetega. Klaasist, roostevabast terasest või emaileeritud nõud sobivad ka hapude ja rasvaste toiduainete säilitamise jaoks. Kui aga kasutusel on plastist anumad, tuleb väga täpselt lugeda kasutusjuhist, millele konkreetne anum sobib.

Kõrge riskiastmega tooraine (hakkliha, linnuliha, munad, mereannid jne) kasutamisel on korralik kuumtöötlemine eriti oluline, st sisetemperatuur peaks tõusma vähemalt 75 °C-ni. Ka toidu taaskuumutamisel (nn ülessoojendamine) soovitan temperatuuri tõsta vähemalt 75 °C-ni, sest nii hävivad valmistamisjärgselt toitu sattunud või selles paljunenud mikroobid ning lagunevad mõned mikroobsed toksiinid. Kui on vajalik suurema koguse toidu varem valmistamine ning jahutatult säilitamine, on ohutuse tagamiseks mõistlik seda taaskuumutada vastavalt sööjate hulgale. Vältida tuleb korduvat kogu supipajatäie või ühepajatoidu portsu taaskuumutamist ja jahutamist.

Paljudes kodudes kasutatakse üht lõikelauda või lemmiknuga kõikvõimalike toiduainete ettevalmistamiseks: salatikraami tükeldamiseks, kala fileerimiseks, kuumtöötlemata liha konditustamiseks või portsjoniteks lõikamiseks ja võileibade valmistamiseks. Sellise praktika korral tekib aga soovimatu ristsaastumise oht ehk võimalus erinevate mikroobide ülekandumiseks toidutoormelt valmistoidule. Nende mikroobide hulgas võib olla toidunakkusi või -mürgistusi põhjustavaid organisme. Ohutu praktika on töövahendite hoolikas ja põhjalik puhastamine või veel kindlam – eraldi töövahendite kasutamine tooraine ettevalmistamiseks ja kuumtöödeldud toidu viilutamiseks või tükeldamiseks. Tähelepanelikkus töövahendite puhtuse osas on elutähtis ka allergiat või talumatust põhjustavate toiduainetega töötamisel.

Üks asi, mille olulisust ikka aeg-ajalt meelde peab tuletama, on käte pesemine. Kui hakkame süüa tegema, peab käed korralikult puhtaks pesema. See tundub muidugi enesestmõistetav, aga suvisel ajal ja tavapäratutes toiduvalmistamise olukordades (kokkutulekud, suvepeod ja grilliõhtud) kipub käte pesemine mõnikord ununema kasvõi seepärast, et see pole mugav või lihtsasti tehtav.

Kuuma toitu tuleb serveerimiseni hoida kuumana, s.o temperatuuril üle 60 °C. Toatemperatuuril ei ole toitu soovitav hoida kauem kui kaks tundi, nii et jahutatult säilitamist vajav toit tuleks külmikusse paigutada nii kiiresti kui võimalik. Kui toitu jääb üle ja on võimalik, et seda järgnevate päevade jooksul ära ei tarvitata, on mõistlik see kohe sobiva suurusega anumatesse jaotada, jahutada ja sügavkülmutada.

Haiguspuhangute põhjuste analüüsimisel on selgunud, et haigustekitajad said toidus paljuneda ja/või toksilisi ühendeid produtseerida toidu pikaajalise valel temperatuuril säilitamise tõttu. Kinni tuleb pidada tootjate antud soovituslikest säilitamistemperatuuridest pakendil. Kui külmkapil ei ole ekraani või termomeetrit, mis näitaks kapi temperatuuri, tasuks aeg-ajalt kapi või kapist võetud toidu temperatuuri mõõta. Külmiku temperatuur võiks jääda 2–5 kraadi vahele, ideaalis oleks see 2–3 kraadi.

Mahetoodete eelis on pestitsiide jääkide väiksemad kontsentratsioonid või nende puudumine, aga mikromaailmast tulenevad või muud keemilised ohud on olemas ka mahetoodetes: haigustekitajaid (salmonellad, kolibakterid jne) või mükotoksiine produtseerivad hallitused. Muidugi kontrollitakse ka mahetooteid, et need ei sisaldaks ülenormatiivselt mükotoksiine või muid toidu saasteaineid.

Selle otsuse peab igaüks ise tegema. Kindlasti on oluline, et tarbija loeks pakendil olevat infot, mitte ei oletaks, mida toode sisaldada võib. Kui on kasutatud lisaaineid, mida soovid vältida või oma toidulaual vähendada, võib alati valida muu toote.

Sügavkülmutatud toitu tuleb hoida madalamal temperatuuril kui –18 °C. Kui kavatsete oma sügavkülma täita suure hulga maasikate, seente või muu toiduga, on parema kvaliteedi huvides soovitav pakendatud toit jahutada tavakülmikus ja siis sügavkülmutada.

Millised on parimad praktikad puu- ja köögiviljade pesemisel ning säilitamisel?

Puu- ja köögivilju on soovitav pesta sõelale asetatuna, puhta voolava vee all, eriti, kui sööme neid toorelt, kuumtöötlemata kujul. Ka maheviljade pinnal leidub mullast või õhust pärinevaid baktereid, pärme ning hallitusi. Kui ostame puu- ja juurvilju talunikult, turult või kauplusest, on need läbi käinud mitme inimese käte või kinnaste alt ja säilitusanumatest, seega on hoolikas pesemine vajalik. Mullased juurviljad võiks üldse eraldi nõus vee sees pesta ja mõelda, mida mullase veega teha, et mitte kanalisatsiooni ummistada. Näiteks võiks sellega taimi kasta.

Lehtköögiviljad (salatid) on soovitav parema kvaliteedi tarvis nõrutada või kasutada liigse vee eemaldamiseks salativurri (käsitsi tsentrifuugida). Kui lehtvilju kohe söögikorrana ära ei tarvitata, võib neile ümber panna paberkäteräti ning asetada kilekotis või karbis külmiku alaossa.

Milliseid märke peaks kodus jälgima, et tuvastada toidu riknemist, ja kuidas sellistele olukordadele reageerida?

Kui kuivaines on näha ilmselgeid kahjurite elutegevuse märke ja selle toidu tarbimine ei ole nälja, elu ega surma küsimus, siis sellist kuivainet toiduks kasutada ei ole mõistlik.

Pakendatud toidu puhul on säilitamise info toidupakendil. Selleks, et toidud säiliksid pakendil märgistatud ajani, peame ise hoolsad olema säilitamistemperatuurist kinnipidamisega. Kui on kahtlus, et me kiiresti riknevat (nn kõlblik kuni) toitu säilimisaja sees ära ei söö, võib selle toidu sügavkülmutada või valmistada sellest kuumtöödeldud toidu (pannkoogid, ahjupirukas, pajaroog, supp).