„EMOs öeldi, et jõudsin viimasel minutil.“ Veremürgitus võib võtta jäseme, aga ka elu. Kuidas sepsist kiirelt ära tunda ja millest see tekib?

Mis on ühist lemmikloomahammustusel, kriimustusel, kopsu-, põie- või roospõletikul? Kõik need ja veel mitmed haigusseisundid võivad olla väravaks bakteritele, mis organismis veremürgistuse ehk sepsise tekitavad. Kõige tähtsam on probleem õigel ajal ära tunda ja abi otsida, sest kui koju olukorra paranemist ootama jääda, läheb asi vaid hullemaks.