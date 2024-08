Proviisor: augustis on hoogustunud viirus- ja külmetushaigused

Võrreldes eelmiste aastate suveperioodidega ilmneb apteekide ostustatistikast, et enam on levinud viirus- ja külmetushaigused ning ka inimeste mured seoses puukidega. Kiirtestide ja puugieemaldusvahendite nõudlus on hoogustunud eriti augustis, nendib Südameapteegi proviisor Aleksandr Sei.