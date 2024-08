Superman Henry Cavill koolikiusamisest: helistasin emale nutta lahistades neli korda päevas. 14 kuulsust, kelle elu koolis põrguks tehti

Jennifer Lawrence

Raske ette kujutada, et Näljamängude filmisaaga staar Jennifer Lawrence võiks olla ebapopulaarne ja tõrjutud. Aga just nii oli, kui ta põhikoolis õppis. Asi oli lausa nii hull, et ta pidi terroriseerijatest vabanemiseks mitu korda kooli vahetama. Kord andis üks õelatest kooliõdedest Jenniferile klassis laiali jagamiseks peokutsed, kuhu tema ise polnud muidugi oodatud. Otsekohene Jennifer ei jäänud vastust võlgu vaid lartsatas kutsetele mahlase süljeläraka ja viskas need prügikasti. „Sitapeade pärast ära muretse – see võiks olla hea moto, sest nõmedikke kohtab elus ikka,“ on Jennifer öelnud. Parim kättemaks on elada head elu ja Jennifer on ilmselgelt elus kaugemale jõudnud kui ükski tema kunagine kiusaja. Kirsiks Jenniferi tordil on Oscari võitmine naispeaosa eest filmis „Õnneteraapia“.