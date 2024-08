Säilitusained, magusained ja toiduvärvid – miks ja millistes toiduainetes neid kasutatakse?

Säilitusained on toidutööstuse ja toidu ostmise seisukohalt olnud tähtis teema juba aastakümneid. Eelkõige kasutatakse säilitusaineid toidu säilivusaja pikendamiseks, takistades mikroorganismide (nt bakterite ja hallitusseente) kasvu toidus. Säilitusainete kasutamine on seega oluline toiduohutuse tagamisel, et vältida näiteks toidumürgituse riski.

Olulised on säilitusained ka toidu kvaliteedi kohapealt. Nimelt aitavad need säilitada toidu maitset, värvi ja tekstuuri pikema aja jooksul. See omakorda tähendab seda, et tootjatel on võimalik oma toodete müügiperioodi pikendada ja tarbijatel erinevate toidukaupade ostmissagedust vähendada. Ehk teisisõnu ei ole tarbijal vaja iga kahe päeva tagant minna poodi uue paki viilusingi järele, kuna olemasoleva maitse on kaduma läinud.

Milliseid säilitusaineid kasutatakse?

Naatriumnitritit (E 250) ja naatriumnitraati (E 251), mis on ühed vanemad konservandid, kasutatakse näiteks lihas ja lihatoodetes botulismitekitaja C. botulinumi kasvu pärssimiseks. Samuti aitavad nitritid säilitada liha ja lihatoodete roosakat värvust.

Jookides, karastusjookides, mahlades ja marineeritud toodetes kasutatakse aga näiteks tuntud säilitusainet bensoehapet (E 210) ning bensoehappe sooli, näiteks naatriumbensoaati. Küpsetistes, juustudes, jookides ja kastmetes leidub tihti sorbiinhapet (E 200) ning selle soola kaaliumsorbaati (E 202). Bensoe- ja sorbiinhappe puhul on seejuures tegu loodusidentsete lisaainetega, mis tähendab seda, et tegemist on tööstuslikult toodetud ainetega, mille struktuur ühtib looduses leiduva ainega.

Magusained ehk magus maitse ilma liigsete kaloriteta

Üheks lisaainete alla kuuluvaks kategooriaks on ka magusained, mis, nagu nimigi ütleb, annavad toidule või joogile magusa maitse. Toiduteadlase Rain Kuldjärve sõnul on magusainete kasutamise üheks peamiseks põhjuseks soov vältida või vähendada toiduaine koostises suhkrusisaldust.