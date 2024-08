Kas suu lahti magamine on halb ja millal annab suukuivus märku tõsisemast terviseprobleemist?

Suukuivus võib kaasneda ka teatud haigusseisunditega, üheks selliseks on Sjorgeni sündroom. See on autoimmuunhaigus, mille puhul immuunsüsteem ründab organismi enda välissekretoorseid näärmeid. Siis on kõige rohkem häiritud just sülje ja pisaraerituse funktsioon. Diabeedi korral võib suukuivus tekkida mitmel põhjusel – kui veresuhkru tase on pidevalt kõrge, kui on tekkinud vedelikupuudus või on tegu diabeediravimite kõrvaltoimega. Kui suukuivus tekib diabeedi tõttu, tuleb nõu pidada oma arstiga kas on võimalik leida paremini sobiv ravim.