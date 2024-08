Proviisor annab nõu | Mida teha, kui lapsel on täid?

Täide hävitamine pole tänapäevaste vahenditega kuigi keeruline, raskemaks osutub just tingudest jagu saamine – aga kui tingud jäävad ellu, siis umbes nädala pärast arenevad neist juba uued täid ja kõik kordub. Seega, kui vahendi kasutusjuhendis on nõue ravi korrata, siis on oht, et tingud selle ravi toimel ei hävi.

„NYDA express sisaldab kaheastmelist dimetikooni, mis tungib tänu oma väga heale voolavusele täi ja tingu hingamissüsteemi, tõrjub sealt õhu ning lämmatab täid ja tingud juba kümne minuti jooksul,“ selgitab proviisor NYDA toimet. Tähtis on, et täivastane vahend hävitaks täid ja tingud esimese kasutuskorraga.

Täinakkuse ilmsiks tulles on äärmiselt oluline alustada ravi kohe. Kui seni kasutati täitõve ravimiseks peamiselt neurotoksilisi ravimeid, mis halvasid täi närvisüsteemi nii, et täi hukkus, siis tänapäeval on kasutusel ohutu dimetikooni sisaldav täivastane vahend NYDA express .

Alguses võib peas olla ainult paar täid, hiljem tekivad ka valged täimunad ehk tingud, mis on peanaha lähedal tugevasti juuksekarvale kleepunud. „Vahel peetakse neid ekslikult kõõmaks, kuid kõõm langeb pead raputades maha, aga tingud on juuksekarva küljes kinni,“ kirjeldab Jänes.

Proviisori sõnul on esimeseks ohumärgiks see, kui laps on hakanud väga sageli pead kratsima. Harilikult elutsevad täid kõrvade ümbruses ja kuklal, laps tunneb neis kohtades sügelust ning aina kratsib.

Kuidas ära tunda, et lapsel on täid?

Ekslik on proviisori sõnul ka arvamus, et täid hüppavad, lendavad või et täisid levitavad koduloomad. „Peatäidega nakatumine toimub enamasti otseselt pea-pea-kontaktil täitõve haigega, samuti teise inimese mütside, sallide, patsikummide, kammide ja harjade kaudu,“ ütleb ta. Sagedamini esineb täitõbe 3–11-aastastel lastel.

„Vanast ajast on jäänud arvamus, et täid tekivad mustusest. See aga ei pea vähimalgi määral paika,“ ütleb Jaan Jänes. Ta kinnitab, et täinakkuse võib saada ka piinlikku puhtust armastav inimene, sõltumata soost, vanusest ja sotsiaalsest kuuluvusest.

Jaan Jänes soovitab jälgida, et ravimi pakendis oleks ka täikamm. Kammiga saab eemaldada juustest surnud täid ja tingud. Samuti on sellega kammides hea kontrollida, kas pärast ravikuuri on pähe jäänud veel elavaid täisid.

Kuidas ennetada täinakkuse kordumist?

Uue täinakkuse ennetamiseks tuleb ravikuuri ajal ära vahetada voodipesu, eriti padjapüürid, aga ka peakatted ja juuksekummid. Hoolikalt on vaja puhastada kammid ja juukseharjad ning pessu võiks panna kõik riided, mida on kolmel viimasel päeval kantud.

Kui täidega on nakatunud laps, tuleb kõik tema pehmed karvased mänguasjad kilekotti pakkida ja vähemalt kolmeks päevaks ära panna. „Täid ei suuda toiduta elada üle paari päeva ja see on piisav aeg, et neid mänguasjadele ei jääks,“ selgitab Jänes.

Kontrolli täisid ka ülejäänud pereliikmetel!

Oluline on üle kontrollida kõik nakatunuga kokku puutunud pereliikmed. Kui on põhjust arvata, et täid saadi koolist, lasteaiast või näiteks laagrist, tuleb ka teiste laste vanemaid täinakkusest teavitada. Sedasi saavad nad aegsasti oma lapsed üle vaadata ja nii nakkuse leviku peatada.

„Kui vanemad avastavad lapse peast täid, tuleb ravi alustada kohe, aga kindlasti ka rahulikult ja lapsele arusaadavalt selgitada nii seda, mis on täid, kui ka seda, et neist on üsna lihtne vabaneda – ja nii see tõesti on,“ ütleb proviisor Jaan Jänes.

Avastasid täid? Alusta raviga kohe! Kontrolli üle kõigi pereliikmete pead, eriti hoolikalt kõrvatagused ja kaelapiirkond.

Kui leiad täi(sid), mine apteeki ja osta täiravim (NYDA express).

Järgi ravimi kasutamisel täpselt kasutusjuhendit. Tõhus ravim hävitab täid ja tingud 10 minutiga.

Teavita täitõvest lähimat suhtlusringi (kool, lasteaed, sõbrad), kellega nakatanu võis kokku puutuda. Nii saad nakkuse levimisele piiri panna.

Pese voodipesu 60-kraadises vees ja puhasta juukseharjad.

Täid ei kandu üle koduloomadele, seetõttu ei ole vaja neid koos teiste pereliikmetega ravida.

Nakatanu võib pärast NYDA expressi kasutamist minna jälle kooli, lasteaeda või tööle. Allikas: www.peataid.com

Mida on vaja täitõrjega alustamiseks?

Ravimit NYDA express apteegist Täikammi (NYDA expressi pakendis olemas) Pabersalvrätte või majapidamispaberit Tavalist šampooni ja käterätti Pisikest üllatust väikesele kannatlikule patsiendile

Vaata kasutusvideot SIIT!

Täide avastamine lapse peas võib tekitada hämmingut ja muret, kuid oluline on teada, et selle lahendus on lihtne ning käepärane. Täid ei hinda inimese puhtust ega sotsiaalset staatust; need väikesed parasiidid levivad kiiresti ja hõlpsalt, eriti laste seas, kes mängivad sageli pea-pea-kontaktis. Seetõttu on tähtis julgelt ja avatult rääkida ka apteekrile või teistele asjatundjatele, kui probleem ilmneb. Nii võib neist vabaneda juba kümne minutiga!

