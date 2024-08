„Ta saatis uue tüdruksõbra mulle ütlema, et jätab minu ja oma kolm last maha.“ Mees viskas oma pere noore silmarõõmu pärast tänavale

Mitte keegi ei alusta suhet eeldusega, et see ühel heal päeval koleda lõpu leiab. Ükskõik, kui hästi või halvasti me purunenud abieluga toime tuleme, on lõpptulemus ikka täiesti vastupidine sellele, mida endale suhte algul ette kujutasime või lootsime. 39-aastane Kaisa astub pärast koos lastega kodust ilma jäämist esimesi samme uue iseseisva elu suunas.