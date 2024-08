Kas sinu tööandja võimaldab? Tervisekindlustus võib pakkuda töötajale suuremat võitu kui palgatõus

Ottase sõnul on turul saada erinevaid tervisekindlustuse lahendusi ning igal seltsil on valdkonnad, millele nad rohkem tähelepanu pööravad. Seetõttu tasub Ottase kinnitusel küsida tervisekindlustuse valimise eel pakkumisi erinevatelt partneritelt ning teha põhjalikku eeltööd.

„Compensa tervisekindlustuse raames on mitmeid lisakaitse lahendusi, mis hüvitavad osaliselt isegi silmade laseroperatsiooni ning hambaimplantaatide panekut – see võib tähendada inimesele leevendust väga suurte kulutuste tegemisel,“ sõnas ta.

„Väga paljud ettevõtted pakuvad oma töötajatele spordikompensatsiooni 100 euro ulatuses kvartalis. Tegelikult on sama hüvitise raames võimalik pakkuda ka tervisekindlustust, mis tagab töötajale vaba ligipääsu 400 eurost mitmeid kordi suuremas mahus tervishoiuteenustele. Julgustame töötajaid küsima oma juhtidelt tervisekindlustust. Sageli on tööandjad valmis seda hüve pakkuma palju meelsamini kui palgatõusu ning vaba raha jääb teenuse tulemusel töötaja kontole ka kordades rohkem,“ selgitas Compensa Elukindlustuse ärikliendi müügiarendusjuht Marleen Ottas.

Tema sõnul on hea näide sellest arvukad meelerahu pakkuvad profülaktilised uuringud, mida arst ilmtingimata inimesele ette ei näe ning mida ka Tervisekassa ei hüvita. Samas annavad need inimesele parema enesetunde, teadmise oma tervisliku seisundi kohta, kindlustunde. Sellised testid on näiteks rasedusaegne geenitest, toidutalumatuse testid, koormustestid, suguhaiguste testid, kallid juukseuuringud, uneuuringud, sünnimärkide uuringud ja paljud teised.

Lisaks tasub uurida, kas kindlustusselts pakub optiliste vahendite kindlustuskaitset, mis võimaldab hankida igal aastal uued prillid isegi, kui nägemisteravus ei ole muutunud, parandada katkiläinud prille või asendada kriimustatud klaase, kui see on võimalik. Saadaval on ka näiteks sünnitusabi kaitse, mille toel on võimalik kaasata sünnitusele doula, ning vaktsineerimiskaitse, mis hüvitab kliendile nii puukentsefaliidi kui ka gripivastased vaktsiinid, aga ka reisisihtkohas nõutavad kaitsesüstid.

Ottase sõnul on tervisekindlustuspaketi kaudu võimalik kindlustada ka oma elukaaslane või pereliikmed. „Selle kulu maksab siiski töötaja ise ning kindlustusmakse on üldjuhul töötaja omast mõnevõrra suurem. Kuna aga teenuse raames saadav kaitse on sedavõrd ulatuslik ning kogu pere tervisemured saavad teenuse abil kiire lahenduse, tasub pereliikmete kindlustamist siiski tõsiselt kaaluda,“ kinnitas ta.