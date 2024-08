SUUR TEST | Soovid vaigistada välist lärmi ja nautida muusikat? Toimetus proovis 6 paari aktiivse mürasummutusega kõrvaklappe. Mis on parim?

Linnapildis torkavad silma edeva disainiga pilkupüüdvad ja värvilised uued Apple Airpod Maxid. Miterassa müügi- ja ostujuht Tarmo Meringi sõnul pole aga sugugi tegu hitt tootega. Hind on neil kõrge – 600 eurot, sellise hinnaklassi klappe ostetakse pigem vähe, sest turul on paremaid ja soodsamaid. „Kui tahad parema heliga ja parema mürasummutusega klappe, siis Apple pole see,“ ütleb Tarmo, kelle kaubavalikusse ka eelmainitud klapid kuuluvad. „Nende klappide eelis on nende ühilduvus laialt kasutatavate iPhone telefonidega, nad on kohe seotud ja see on muidugi ülimugav. Apple’i klapid on muidugi äärmiselt popid teismeliste ja noorte seas, siin tuleb mängu eelistatud bränd ja eks see ole noortel ka moevärk. Kui sulle pole oluline, et sul on kindlasti trendikas roosa 600-eurone AirPod Max peas, siis tehniliselt pole ta parem kui näiteks poole soodsam Sony või Bose versioon sama funktsionaalsusega klapist. Aga need ei torka tänavapildis ja lennukis kasutajatel nii silma, kuigi need moodustavad müügimahult lõviosa.“