Millised on dementsuse riskitegurid? Kolm olulist asja, millega saad dementsuse riski vähendada

Paljud dementsuse riskitegurid on omavahel tihedalt seotud.

Väljaandes The Lancet avaldatud uues dementsust puudutavas raportis tõid teadlased välja kaks riskitegurit, mida inimesed saavad ise muuta. Need on kõrge kolesteroolitase pärast 40. eluaastat ja ravimata jäetud nägemiskaotus.