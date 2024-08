Köögi hügieeni ABC: kuidas hoida oma toiduvalmistamisala puhtana?

„Toidu enda säilitamise osa hõlmab nii külmkappi, sahvrit kui ka neid karpe ja kotte, milles toitu hoitakse. Olen alati öelnud, et mulda külmkappi ei panda, ehk kogu mullas kasvanud toit tuleb enne korrektselt ja põhjalikult pesta. Põhjus on lihtne: mullas kasvab palju erinevat mikrobiootat, bakterid, hallitus ja seened,“ õpetab professor.

„Lapp, millega on pestud tööpinda, ei tohiks enam nõudega kokku puutuda. Samuti ei peaks valamu kõrvale tagasi minema lapp, millega on pestud midagi põrandalt – saastumine on liiga suur.

Teine oluline viis puhtust tagada on vaadata kriitilise pilguga üle lapid, nuustikud ja harjad, millega peseme nõusid ja köögi pindu. Need töövahendid on hämmastavad bakterite kasvulavad ja levitajad. Kuna tegemist ei ole kallite asjadega, siis võiks lapid ja harjad iga nädal välja vahetada.

„Tekib küsimus, mis on üldse puhtus või kui puhas peab üldse kodune köök olema. Puhas tähendab köögi puhul seda, et kõik tööpinnad, kus toitu valmistatakse, on looduslike pesuvahenditega töödeldud ja veega üle loputatud. Oluline on märkida, et ka pesuvahend tuleb nõudelt ja lõikelaudadelt korralikult maha pesta,“ mainib professor.

„Külmkapi kõrgemad riiulid peaksid olema valmis toidu säilitamiseks, kuid ka need toidud peaksid olema kas toidukarpides või vähemalt toidukilega kinni tõmmatud. Külmkapid on kohad, mis kuivatavad – lahtine toit kuivab. Külmikul on aga kaks eesmärki: säilitada toiduohutus ja toidu kvaliteet,“ lisab Roasto.

On aga palju toite, mida ei pea üldse külmikusse panema, sest need võivad muud toitu saastada, näiteks avokaadod, sibulad ja konservid. Enne millegi külmikusse panemist lugege, kas seda toodet on ikka vaja külmas keskkonnas säilitada.

Kvaliteetne tooraine ja puhas vesi

Kvaliteetne tooraine on see, mis tegelikult tagab, et need koduköögi puhtuse reeglid päriselt toimiksid. Kui tooraine on saastunud, siis ei saa ka puhtaimas köögis värsket ja head toitu valmistada. Poes või turul veenduge enne toiduainete ostmist alati nende puhtuses ja kvaliteedis, usaldage oma vaistu ja ärge ostke riknenud ega ka väga „parim enne“ serval olevaid tooteid.

Professor Roasto toob välja ka väga argised vahendid toitude ohutumaks muutmiseks. Näiteks sool, suhkur ja sidrun on imelised abilised, millega toit kodus ohutumaks muuta.

„Need ained vähendavad toidus veeaktiivsust ja just vedelik ehk niiskus on see, mida mikroobid elus püsimiseks vajavad. Tõepoolest, nende lihtsate vahenditega on võimalik muuta igapäevane toit ohutumaks ja need aitavad tagada keskkonna, kus eriti virolentsed ehk haigust tekitavad bakterid ei saa elada ega meid nakatada,“ lisab Roasto.

Artikkel ilmub Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) üleeuroopalise toiduohutuse kampaania #Safe2EatEU raames, mida Eestis viib läbi regionaal- ja põllumajandusministeerium. Kampaania eesmärk on aidata inimestel teha toitu valides teadlikumaid otsuseid. Eestis käsitleb kampaania viit teemat: kuumtöötlemine, toidutekkelised haiguspuhangud, toidu säilimisaeg, toidupakendi märgistus ja lisaained. Tutvu lähemalt ka kampaania veebilehega: www.efsa.europa.eu/et/safe2eat

Tasub meeles pidada, et köök püsiks korras! Tee oma elu kergemaks õigel ajal! Köögis tegutsedes pane asjad kohe tagasi oma kohale ning tekkivad plekid ja mustus eemalda samuti juba töö käigus.

Tunne oma kööki – tea, millised pinnakatted su köögis on, ja varu neile sobilikud koristusained. Kas su köögis on vett mittetaluvaid pindu? Kas köögis on tugevate puhastusainete (aluste või hapete) suhtes tundlikke pindu?

Sinu parim abiline on mikrokiudlapp. Kuivana saad sellega tolmu pühkida ning eemaldada kergelt kinnitunud mustuse kas kapiustelt, tasapindadelt või kraanilt. Märgade plekkide puhul niisuta lappi veidikese veega. Raskemate plekkide, näiteks rasva puhul lisa juurde ka tilk puhastusvahendi kontsentraati.

Ära jäta koristusaine jääke pindadele, mis puutuvad kokku toiduga. Tugevama toimega koristusainete kasutamise järel loputa pinnad hoolikalt veega üle!

Töö- ja ajamahuka koristamise ennetamine aitab sul kindlasti säästa aega ja puhastusvahendeid! Puhas köök on nauditav ja inspireeriv paik, kus valmistada ja nautida head sööki ning veeta ühist aega – seda, mis enam ei kulu koristamisele!

Õiged vahendid on A&O Tolmu, plekkide, sõrmejälgede, toiduvalmistamisel tekkinud pritsmete ja mööbli pinnale kondenseerunud suitsu-rasvaaurude eemaldamiseks lahustage soojas vees pisut pehmetoimelist pesemisvahendit/seepi. Pühkige pinnad-kapid-laekad niiske lapiga üle ning kuivatage seejärjel pehme kuiva lapiga. Erilist hoolikust vajavad kõiksugu nurgad. Kui on vähimgi kahtlus, et puhastusvahend võib kahjustada eseme viimistlust, muuta värvitooni vms, tuleks seda kindlasti katsetada kõigepealt mõnel varjatud pinnal, mitte nähtaval kapiuksel. Korrodeeriva toimega (happeid ja leeliseid sisaldavad) puhastusvahendid võivad lühendada metallaksessuaaride ja –valamu kaunina väljanägemise iga. Ärge jätke kraane tilkuma! Ärge pistke niiskeid lappe ja käsnu kappi või sahtlisse kuivama, sest pidev niiskus suudab ajapikku ka parimate materjalide puhul oma töö teha. Laminaatpinnad on kõige kergemini puhastatavad ega vaja mingeid erijuhised. Puit- ja vineerpindade puhastamiseks tarvitage kergelt niisket lappi. Ärge püüdke eemaldada kangekaelseid plekke liiga tugevasti hõõrudes. Hõõruge ja kuivatage piki puidumustrit – nii säilitab puitpind paremini oma loomuliku ilu ja naturaalse väljanägemise. Lakitud pindade igapäevaseks puhastamiseks võtke pehme seemisnahast lapp või käsnlapp. Kemikaalidest võib tarvitada aknapuhastusvedelikke. Roostevabast terasest pindade hoolduseks on müügil üpris lai valik vahendeid – metallfassaadide, soojendusplaatide, kubude, ahjude jne tarvis. Järgige neid kasutades tootja juhiseid! Need on harilikult pakendil kirjas. Kroomitud/nikeldatud käepidemed on viimistluse saanud galvaanilises vannis. Neid võib puhastada samade vahenditega kui laminaat- või puitpindu. Kangekaelsete plekkide ja kriimustuste puhul võib proovida autohooldusvahendeid. Õhupuhastajate metallfiltrid. Enamik tänapäevaseid kubusid on varustatud metallfiltriga. Neid ei ole vaja välja vahetada, vaid võib nt nõudepesumasinas puhtaks pesta. Parema pesutulemuse saate, kui asetate need masinasse püstiselt. Üldjuhul võiks filtreid puhastada kahe nädala tagant, ent loomulikult sõltub see ka kasutamise intensiivsusest. Klaaspindadele sobivad täpselt samad vahendid, mida tarvitate aknaklaaside puhastamiseks. Nii puidu kui ka laminaadi puhul tuleb arvestada, et need ei kannata kõrget kuumust ega terariistu. Seetõttu tarvitage kuumaaluseid ning puidust, graniidist või plastikust lõikelaudu. Allikas: Moodne Kodu