Kas sinu väljaheide ujub või upub potis? Mida see tervise kohta räägib?

Gastroenteroloog Felice Schnoll-Sussman usub, et oluline on heita pilk kõigele, mis väljub meie organimist. „Arvestades tõsiasja, et tualetitoimingud on privaatsed, ei tea mitte keegi teine, milline su väljaheide on,“ rõhutab ta, et tähtis on märgata, kui asjad on tavapärasest erinevad.