Unistuste vannituba – kuidas selleni jõuda?

„Ükskõik, kas plaanis on uusehituse pesuruumi sisustamine või juba olemasoleva renoveerimine/uuendamine, algab kõik kas projekti või reaalolukorra tehniliste võimaluste ja tingimuste määratelemisest,“ paneb Ingrid alguspunkti paika. Läbi tuleb mõelda kõik realistlikud variandid ja soovid: kust tuleb vesi ja kuhu läheb, kas on võimalik kasutada seinasiseseid lahendusi või tuleks jääda seina peale jms.

„Kui endal on keerukas seda hallata, aga appi on võetud arhitekt, siis aitab tema kindlasti võimalused kaardistada ja lõpuks jõuda kliendil sobiva salongi juurde,“ innustab Saks spetsialiste usaldama ja kaasama. Neil, kel aga arhitekti ei ole, on Ingridi sõnul mõistlik ise spetsiifilise sisustussalongi poole pöörduda, sest varem või hiljem järgneb ruumi planeerimisele sinna sobivate tootete valimine. „Meie alusatame tavapäraselt oma tööd uue kliendi või uue objektiga just nimelt tehniliste tingimuste kaardistamisest,“ kirjeldab naine protsessi esimesi samme.

Miks kasutada spetsialisti abi? Äkki saan ise?

Olenevalt teadmistest, oskustest ja kogemustest on loomulikult võimalik ka ise kogu vannitoa renoveerimine või ülesehitus ära teha, ent kui oskuseid napib, on mõistlik siiski oma mõtted ja soovid kellegagi läbi arutada. „Meie SPA Sanitaartehnika salongis oleme valmis koos arhitekti ja/või kliendiga läbi vaatama nii projekti kui ka tehnilised tingimused ja kuulama ära kliendi vajadused ning soovid. Sealt edasi aitame juba valida sobivad ja meeldivad tooted,“ selgitab Ingrid sanitaartehnika salongi rolli. „Siin tuleb lauale ka võimaluste küsimus, kes kui palju on valmis reaalselt kulutama. Ja seejärel räägime disainist,“ täpsustab naine.