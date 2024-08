Naised petavad suhtes enamasti sellel põhjusel. Ja see ei ole kättemaks

Enamikes suhetes nõustuvad partnerid, et nende suhe on monogaamne ja truudus on iseenesestmõistetav. Kui üks partneritest truudust rikub, järgneb sellele palju kannatusi ja potentsiaalselt ka suhte lõpp. Ometi on truudusetus endiselt levinud. Truudusetuse teemal tehtud uuringust selgus, et ligikaudu 20-25% abielupaaridest seisavad vähemalt korra oma suhte jooksul proovikivi ees, mis saab pärast petmist edasi. Samas ülevaates käsitleti ka aja jooksul toimunud muutust, kes suhtes petab. Tuleb välja, et täna on naised truudusetuse poolest meestele järele jõudmas.