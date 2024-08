Kolesterool, veresuhkur, metaboolne tervis. Uus tipp-preparaat PREMIO portfellis on sulle!

Üks sellistest tipp-preparaatidest on BERBEVIS®. See on patentee­ritud ja standardiseeritud berberiiniekstrakt, mille puhul Indena Phytosome™ uudse tehnoloo­giaga on tagatud antud liposomaalse preparaadi suurepärane püsivus ja efektiivseks toimeks vajalik väga kõrge biosaa­davus. Selle kõige tõttu on BERBEVIS® väga tugeva toimete fookusega (erinevalt tavapreparaatidest) ülalnimetatud probleemide korral.