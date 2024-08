Tõved levivad ka suvel jõudsalt. Kodused kiirtestid võimaldavad viirusele koheselt reageerida. Mida vaja testide kohta teada

Kodused kiirtestid on tänapäeval piisavalt usaldusväärsed, sest teadus areneb ja ka testide tundlikkus kasvab.

„Näiteks Covid-19 viirus elutseb hästi ka temperatuuril +7 kraadi, seega on haigestumine võimalik igal aastaajal,“ selgitab Saku Tervisekeskuse Benu apteegi farmatseut Anton Ojamaa. Kui haigus on juba tabanud, tuleks kodus püsida, et mitte teisi nakatada.