Alkoholist loobumine on üha populaarsem ja seda ka Hollywoodi staaride hulgas. Põhjused on erinevad. „Mulle ei meeldi alkoholi mõju, aga mulle meeldib olla sotsiaalne. See on tore, kui inimesed tulevad kokku,“ on Blake öelnud. Karskusest inspireerituna on tal ka oma alkoholivabade kokteilide sari Betty Buzz. Võib arvata, et alkoholist hoidumine mängib Lively heaolus suurt rolli. On leitud, et alkoholivabadus toob parema une, tugevama immuunsuse ja aitab püsida tervislikus kehakaalus. Kuna alkohol mõjutab tugevalt meeleolu, võivad leeveneda ka ärevuse ja depressiooni sümptomid.