Jäta kasutu multivitamiin ostmata ja söö iga päev neid toite, et saada kindla peale kätte kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalained

Multivitamiin sisaldab tavaliselt enam kui kümmet erinevat vitamiini ja mineraali. Arvestada tuleb sellega, et igal vitamiinil ja mineraalil on omad tingimused, mis on vajalikud selleks, et aine päriselt imenduks. Sageli on multivitamiinis koos nii lai valik aineid, et need võivad hakata mõjutama ühe või teise vitamiini või mineraali imendumist. Näiteks segab kaltsium organismis raua ja tsingi imendumist, mistõttu tasuks neid mineraale võtta erinevatel aegadel. Kindlasti ei tasu loota, et saad ühest tabletist kätte kõik vajalikud ained täpselt sellises koguses nagu purgil kirjas.