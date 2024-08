JÄRELVAADATAV | Vaata Arvamusfestivali „Tervise tuleviku ala“ arutelusid

Personaalmeditsiini üheks peateemaks on geeniandmete laialdasem kasutuselevõtt arstide ja õdede töös. Vaatame, mis praktilisi samme on nende rakendamisel astunud Eesti riik ja erasektor ja mil määral saab neid kahte ühildada. Personaalmeditsiini võimalused on määratud ja digilahenused lubavad geneetika arstide töölauale tuua, aga meil on kokku leppimata, kas farmakogeneetika on sünnijärgne õigus või ravivajaduspõhine lähenemine. Kiikame üleadsete kogemusi.

Arutame tippspetsialistide kogemuste läbi, mida saame teha, et muuta Eesti tervishoiu päriselt innovaatiliseks ja hoida tervishoiusüsteemis kokku aega, kulusid ja säästa inimesi. Mida teha, et Eestist saaks tervistehnoloogiate arendamise tõmbekeskus Euroopas, kuhu oma lahendusi tuleksid testima ja arendama ka teiste riikide innovaatorid?

Magusast, maksust, suhkru mõjust suu- ja üldtervisele ning meie rahakotile. Arutleme selle üle, kas suhkrumaks on karistus haavatavamale ühiskonnagrupile või aitab see viia turuhinnad vastavusse magusa ületarbimisest tekkinud kuludega ühiskonnale. Kes päriselt maksab kommi ja limpsi kinni: kas tarbija, maksumaksja, tootja või kõik solidaarselt?

16:00 – 17:30 Poliitikud tervishoiust

Eestis on käima lükatud laiaulatuslik tervishoiureform, aga kellegi ei näi olevat tervikvaadet. Mis on plaanis, mis on reformi eesmärgid, kuhu tahame jõuda, mida see tähendab patsiendile ja mis see kokku maksab?

Arutelus osalejad: Hanno Pevkur (Reformierakond), Tanel Kiik (SDE), Ahti Kallikorm (Isamaa), Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200). Arutelujuht: Peeter Koppel

9. august REEDE

Arutelud on järelvaadatavad siin:

12:00 – 13:30 Müüdimurdjad lemmikloomade tervisest

Kuigi lemmikloomapidamise kultuur Eestis järjest paraneb, liigub info ülekülluse tõttu ka palju müüte lemmikloomade pidamise osas. Näiteks, et koertel-kassidel ei pea hambaid pesema, vaid piisab kondi närimisest. Et loomad ei tunne valu, neile võib anda ka inimestele mõeldud ravimeid ja et loomarstid on raharöövlid. Kas see kõik on tõsi või on asjal siiski mitu külge, arutlemegi antud ajaraamis.

Arutelus osalejad: Egeli Kirk (DVM/loomaarst), Ingrid Hang (DVM/loomaarst, loomakliiniku omanik ja sisehaiguste ekspert), Epp Ülevaino (Ravimiamet), Sigrid Praats (loomaarst ja meelelahutaja, lemmikloomatoitumise entusiast). Arutelujuht: Julija Abram (DVM/loomaarst, Eesti Loomaarstide Koja nõukogu liige, podcasti juht ja lemmikloomatoitumise entusiast)

14:00 – 15:30 Esmatasandi terviseabi uue tegevusmudeli otsingul

Esmatasandi terviseabi kättesaadavus Eestis on kõigile teada probleem. Vanu asju samamoodi edasi tehes ei saavuta me paremaid ja erinevaid tulemusi. Millised on üldse meie ees laual olevad variandid, mis aitaks muuta meditsiiniabi kättesaadavaks olukorras, kus arstide nappus on karjuv?

Arutelus osalejad: Rauno Pukonen (Confido Meditsiinikeskuse meditsiinijuht), Kuido Nõmm (arst), Ly Rootslane (Eesti Proviisorapteekide liidu juht). Arutelujuht: Toomas Luhats

16:00 – 17:30 Siin ja praegu: kodulähedane ravi