Kas maksavähki saab ennetada? Onkoloog: kõrge maksavähi riskiga inimesed peaksid käima regulaarses kontrollis

Kas maksavähki saab ennetada?

Maksavähi ennetamisel mängivad olulist rolli hepatiidi vastu vaktsineerimine ning elustiil. On üldteada, et näiteks liigne alkoholitarbimine mõjutab maksa. Lisaks on oluline ennetada maksa rasvumist ehk toituda tervislikult ja liikuda piisavalt, samuti on oluline teha kõik, et mitte haigestuda hepatiiti – end vaktsineerida ning vältida kohti ja võimalusi, kus võib kokku puutuda võõraste inimeste verega. Hepatiiti ei ole inimesed saanud üksnes vereülekande või võõra süstlaga, selle ennetamiseks tasub hoolikalt valida kohta näiteks nõelraviks, tätoveerimiseks ja püsimeigi tegemiseks ning ühtlasi tuleks neid teenuseid vältida halva hügieeniga kolmandates riikides.