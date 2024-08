Eeldiabeedi seisund on võimalik tagasi pöörata. Kuidas seda teha? Siin on kuus olulist muudatust, mida ette võtta

Prediabeediks nimetatakse diabeedieelset seisundit, kus veresuhkrutase on normist kõrgem, aga pole veel nii kõrge, et saaks diagnoosida teist tüüpi diabeeti. Just siis on elustiilimuudatustega võimalik palju ära teha, et diabeedi väljaarenemist ennetada.