Toidutekkelised haigused: mis on nende levinumad põhjused ja kuidas neid vältida?

Toiduinfektsioon

Toiduinfektsioon ehk -nakkus on haigus, mille põhjustavad toiduga organismi sattunud elusad tõvestavad mikroobid, mis on vastu pidanud maohappe toimele ning jõudnud peen- ja jämesoolde, kus nende paljunemine vallandab haiguse.

Tuntumad mikroorganismidest põhjustatud toiduinfektsioonid on salmonelloos, shigelloos (bakteriaalne düsenteeria), jersinioos, kampüloos, listerioos, Escherichia coli põhjustatud infektsioon jt. Lisaks mikroorganismidele võivad toidu kaudu põhjustada infektsioone (nt amööbne düsenteeria, toksoplasmoos, lamblioos) veel algloomad ja mõned viirused (viiruslik gastroenteriit, A-hepatiit, poliomüeliit, viirustüvedega H5 N1 ja H1 N1 levivad nn linnu- ja seagripp). Toiduinfektsioonide peiteperiood on 5–8 tunnist kuni mitme päevani, sest erinevate haigustekitajate paljunemine organismis võtab aega sõltuvalt eeltoodud asjaoludest. Paljudel juhtudel (nt E. coli, Yersinia, Campylobacter, Clostridium, Vibrio, aga ka viiruste puhul) on sümptomiks kõhuvalu, kõhulahtisus ja oksendamine, millega kaasneb organismi vedelikukaotus, mis võib olla eriti ohtlik riskirühma inimestele.